METEO NAPOLI – FLUSSI ATLANTICI portano qualche disturbo NUVOLOSO in città, ecco le previsioni

Si iniziano a sentire i primi effetti di una rimonta anticiclonica sull’Italia

Il flusso perturbato che ha interessato negli ultimi giorni la nostra Penisola è ora in scivolamento verso oriente e interesserà nelle prossime ore l’area balcanica. Ciò lascerà campo libero ad un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana di poter risalire e riprendere il controllo di gran parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, però non senza qualche disturbo, come vedremo in seguito. Stabilità e tempo asciutto caratterizzano dunque lo stivale e la città di Napoli, come vedremo.

Qualche pioggia occasionale in Italia fa comunque la sua comparsa

Qualche nota di maltempo si può invece ritrovare solamente lungo il versante tirrenico settentrionale e in particolare sulle aree interposte tra lo spezzino e l’alto settore costiero toscano. Questo a causa di un nuovo e blando flusso atlantico in ingresso sulla nostra Penisola responsabile anche dell’aumento della copertura nuvolosa su tutte le regioni tirreniche. I fenomeni sono e saranno però occasionali e di debole intensità, oltre che piuttosto brevi e dunque rilasceranno al suolo un accumulo effimero se non del tutto assente.

Previsioni meteo Napoli oggi

A Napoli è trascorsa l’ennesima giornata all’insegna dell’evidente stabilità, malgrado il transito di qualche innocuo disturbo nuvoloso che di tanto in tanto macchiava i cieli partenopei. Questo a causa di un flusso atlantico in ingresso sulla nostra Penisola da latitudini più settentrionali, ma che tuttavia non è in grado di apportare condizioni di diffuso maltempo sull’Italia. Gli estremi termici giornalieri a Napoli misurano +11°C di minima a cui è seguita una massima di circa +14°C.