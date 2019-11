METEO NAPOLI – Flusso ATLANTICO continuo in ITALIA, ancora MALTEMPO in arrivo in città, ma quanto durerà?

L’instabilità si trasferisce al centro-sud

Nella giornata odierna grazie all’ulteriore affondo delle correnti instabili e più fresche dai quadranti settentrionali, il maltempo si è spostato sulle regioni centro-meridionali fin da questa mattina, con instabilità sparsa in Molise e Sardegna occidentale, con qualche rovescio che ha interessato e continua a farlo anche il Lazio, soprattutto il settore pontino. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà in tutto il meridione apportando accumuli più o meno omogenei e interessando anche i settori adriatici più meridionali come la Puglia, saltati generalmente dalle piogge a causa della deriva occidentale delle perturbazioni. Rovesci hanno interessato la città di Napoli già nel corso della nottata e altri ne arriveranno nelle prossime ore come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Migliora con schiarite al nord

E’ proprio grazie alla spinta verso meridione delle correnti più instabili che sulle regioni settentrionali il tempo invece è addirittura previsto migliorare, condito di ampie schiarite e persino dei rasserenamenti. Si esauriscono dunque gli effetti della perturbazione al nord, dove a seguito dell’ondata di maltempo che l’ha coinvolto nella giornata di ieri, è stato richiesto lo stato di emergenza, precisamente nel Friuli Venezia Giulia.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la giornata odierna, la città di Napoli è stata già interessata da qualche pioggia a tratti anche intensa che ha scaricato al suolo un accumulo di pioggia (provvisorio) intorno ai 10 millimetri. Nelle prossime ore sono dunque possibili ancora rovesci a intermittenza sul capoluogo campano, grazie alla spinta verso meridione delle correnti più fresche e instabili. Sotto il profilo termico, in mattinata la minima ha toccato i +13°C e la massima prevista è intorno ai +16/+17°C.