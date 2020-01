METEO NAPOLI – FLUSSO UMIDO con nuvolosità in arrivo e temperature in aumento, ecco le previsioni

Anticiclone si estende sull’Italia e su tutta l’Europa centro-occidentale

E’ da diversi giorni ormai che l’Italia come l’intera Europa centro-occidentale si trova a subire gli effetti al suolo dell’Alta pressione di origine azzorriana in estensione dalle omonime Isole. Si commentano infatti condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, ad eccezione di qualche piovasco occasionale sul versante tirrenico settentrionale nella serata odierna grazie ad un flusso umido attivo sul Mediterraneo centrale. Stabilità che prosegue indisturbata anche a Napoli, come vedremo.

Qualche nota di maltempo occasionale tra la serata di oggi e quella di domani sul versante tirrenico

Il flusso umido nella giornata di domani sabato 4 gennaio arriverà a pervadere l’intero settore tirrenico, con qualche pioggia occasionale e di debole intensità ancora in arrivo sui settori costieri della Toscana, mentre a partire dalla serata un fronte perturbato potrebbe coinvolgere la Calabria meridionale tirrenica e le aree nei pressi dello stretto di Messina. I fenomeni saranno comunque anche qui generalmente deboli, come gli accumuli che riporteranno.

Previsioni meteo Napoli oggi

Sta passando in cavalleria l’ennesima giornata all’insegna della stabilità sulla città partenopea, con tempo asciutto e cieli che in prevalenza fin ora si sono rivelati soleggiati o al più poco nuvolosi. Tali condizioni continueranno ad interessare Napoli fino ad almeno il termine della serata odierna. Temperature che tutto sommato si aggirano intorno alla media del periodo o leggermente al di sopra, con gli estremi termici giornalieri che misurano oggi +6°C di minima a cui è seguita una massima di circa +14°C.