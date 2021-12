METEO NAPOLI – Forte MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI con SBALZI TERMICI spiccati, ecco le previsioni

Condizioni perlopiù stabili in Italia oggi

Fatto salvo per qualche isolata eccezione tra la Sicilia orientale (specie tirrenica) e il reggino (specie tirrenico) nella prima parte di giornata soprattutto, le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono oggi generalmente stabili, Napoli compresa come vedremo. Questo miglioramento è dovuto all’allontanamento di una perturbazione che fino a ieri ha portato maltempo comunque invernale sulle regioni meridionali. L’afflusso di correnti polari determina un clima comunque piuttosto freddo, con temperature minime anche intorno allo 0 al centro-nord.

Previsioni meteo Napoli oggi

Come accennato in precedenza, le condizioni meteo appaiono generalmente stabili sulla nostra Penisola salvo isolate eccezioni, con tempo asciutto anche a Napoli, con la compresenza di cieli perlopiù sereni, fatto salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso in mattinata. Coerentemente con quanto avverrà sul resto dello stivale, la stabilità si protrarrà anche in serata, con le temperature che oggi si sono attestate tra i + di minima a cui è seguita una massima di + circa.

Domani forte maltempo in arrivo