METEO NAPOLI – Fronte FREDDO in arrivo in ITALIA, possibili ACQUAZZONI in città; ecco le previsioni

Meteo Napoli, ultime ore di bel tempo

Nubi irregolari nel corso delle ore del primo pomeriggio sulla città di Napoli ma con tempo stabile, le piogge e i temporali potrebbero colpire gran parte del sud Italia nella giornata di domani ma procediamo con ordine. Sull’Italia tornano le correnti fredde di estrazione artica al posto dell’Anticiclone di natura afro-azzorriana. Di conseguenza cambiano le temperature ed anche le condizioni meteo, ad iniziare in queste ore dal nord-est e regioni centrali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo per la città di Napoli

Ultime ore di bel tempo e temperature miti, anche sulla città di Napoli come del resto in tutta Italia il clima si farà più freddo oltre a piogge, acquazzoni e nevicate. Nel dettaglio per la giornata di domani avremo tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali del nostro Paese con piogge e nevicate. Al mattino tempo stabile sulla Sicilia e coste tirreniche, per il resto precipitazioni sparse. Al pomeriggio fenomeni estesi a tutte le regioni eccetto in Sicilia, in serata ancora piogge o nevicate diffuse eccetto in Sardegna.

Tendenza meteo prossimi giorni

Maltempo in arrivo nelle prossime ore anche sulla città di Napoli, a seguire e già dalla giornata di giovedì bel tempo di nuovo su tutta l’Italia e temperature in netta ripresa. Si tratterà tuttavia di una momentanea tregua dal maltempo grazie alla rimonta di un campo di alta pressione da ovest in quanto nel weekend torneranno le precipitazioni ed anche di forte intensità sulle regioni settentrionali, il tutto in un contesto climatico tipicamente primaverile.