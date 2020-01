METEO NAPOLI – Il nuovo anno iniziato all’insegna del bel tempo potrebbe procedere senza particolari scossoni, ecco tutti i dettagli

Entriamo nel pieno della stagione invernale e in Italia troviamo sole e clima gradevole. Anche quest’anno come oramai di consuetudine salvo sporadiche eccezioni, la stagione invernale procede con le temperature ben oltre la media degli ultimi 30 anni e con niente neve. Nessuna novità in arrivo in Italia nei prossimi giorni dal fronte meteorologico e neppure sul fronte termico, solo un leggero aumento delle temperature sia minime che massime previsto nei prossimi giorni della settimana in corso a causa di un leggero e ulteriore rinforzo dell’Alta pressione. Anche a Napoli i cieli appaiono soleggiati e, come vedremo, lo saranno per tutta la settimana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, Mercoledì 8 Gennaio 2020

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord Italia ma con cieli non sempre sereni per foschie, nebbie e nubi basse. Al mattino sole in Liguria e poche nubi in transito sulle Alpi, nebbie anche dense in pianura Padana. Situazione per lo più invariata al pomeriggio e in serata. Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente specie al pomeriggio e qualche nube in transito invece al mattino sul versante adriatico e sul basso Lazio. Sereno anche in serata e in nottata. Bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi eccetto in Sardegna con piogge e nevicate sul Gennargentu fin sotto i 1500 metri di quota. Migliora dalla serata o nottata in Sardegna con il ritorno della stabilità su tutte le aree. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.