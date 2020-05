METEO NAPOLI – La Fase 2.2 inizia con sole e 30°c ma potrebbe vedere il ritorno del MALTEMPO, i dettagli

Meteo Italia: maltempo in arrivo nei prossimi giorni

Una circolazione di bassa pressione di natura atlantica attualmente sul bacino del Mediterraneo occidentale mette nel mirino l’Italia e l’anticiclone di natura africana grande protagonista nei giorni scorsi sulle regioni centro-meridionali. Nubi in aumento in queste ore al centro Italia e locali piogge o acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio. Ancora stabile e piuttosto caldo invece al sud Italia e sulla città di Napoli, tuttavia anche qui si faranno sentire gli effetti della depressione come vedremo più avanti con piogge o temporali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo 19 Maggio 2020

Tempo diffusamente instabile al pomeriggio al nord Italia con temporali localmente intensi su Trentino, alta Lombardia e Romagna. Attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al Nord Est. Seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo anche al centro Italia con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori costieri nel tardo pomeriggio e in serata. Instabile su Molise e Sardegna con piogge e temporali sparsi, tempo più asciutto altrove salvo locali acquazzoni sulle zone interne di Calabria, Campania e Basilicata. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni meteo prossimi giorni di Maggio

Anche sulla città di Napoli le condizioni meteo tenderanno a peggiorare e le piogge potrebbero tornare in settimana. La fase 2.2 dell’emergenza da covid-19 pertanto potrebbe vedere un cambiamento meteo con piogge o temporali non più soltanto sulle regioni settentrionali ma anche su quelle centrali e su quelle meridionali. Sulla città di Napoli nello specifico avremo precipitazioni in arrivo durante la giornata di Mercoledì 20 Maggio mentre le temperature caleranno sensibilmente rispetto i valori attuali saliti anche di 5-7°c oltre la media di riferimento per il periodo.