METEO NAPOLI: MALTEMPO ad oltranza, per l’EPIFANIA addirittura NEVE forte sul VESUVIO

Scenario meteo in Italia, 4 Gennaio 2021

Circolazione di bassa pressione piuttosto vasta ed attiva sull'Europa occidentale con nevicate su Francia e Spagna. Anche in Italia si avvertono gli effetti di codesta circolazione di bassa pressione con tempo instabile sulle regioni nord-occidentali e sulle regioni tirreniche con piogge e nevicate. Qualche fenomeno lo troveremo anche in Campania e sulla città di Napoli, specie in serata ed in nottata ma il grosso del maltempo arriverà con l'Epifania.

Previsioni meteo Epifania 2021

Durante la giornata di domani, Martedì 5 Gennaio, avremo cieli sereni su Sicilia, Calabria e Puglia, maltempo sui restanti settori meridionali con piogge e rovesci. Neve dai 1000 metri. Attenzione poi alla giornata dell’Epifania con altre precipitazioni in arrivo anche in Campania e nevicate sui rilievi dai 600-800 metri di quota. Tuttavia il grosso del freddo lo avremo sulle regioni centro-settentrionali del Paese dove le nevicate potrebbero raggiungere addirittura le città collinari. Clima invernale ovunque per l’Epifania.

Previsioni meteo, freddo e neve

Si avvertiranno gli effetti di questa potente circolazione atmosferica anche sull’Italia con nuove piogge, nevicate e forti raffiche di vento, maltempo anche a Napoli. Un Inverno pertanto come non accadeva da molti anni con scenari nevosi fin dalle vacanze di Natale. A seguire tutto può accadere con gli indici teleconnettivi e la situazione del Vortice Polare favorevoli addirittura ad una inversione dei venti zonali fin sul Mediterraneo con gran freddo e gelo non esclusi nelle prossime settimane di Gennaio.