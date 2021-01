METEO PALERMO – Pioggia in città e neve sulle montagne, previsioni fino all’EPIFANIA

Situazione e tendenza meteo

Circolazione di bassa pressione sull’Europa occidentale, correnti perturbate e fredde portano nevicate su molti Paesi del Vecchio Continente e fino in Italia. Gli anticiclone restano collocati ai margini dello scenario meteo generale ed allora il maltempo ne approfitterà ancora nei prossimi giorni per raggiungere l’Italia così come già stato nei precedenti giorni di vacanza. Attese altre piogge ma soprattutto nevicate fino a quote molto basse sulla Toscana, Umbria e a scendere lungo lo stivale con i fiocchi che potrebbero raggiungere anche alcune città collinari.

Meteo: Maltempo in Sicilia

Precipitazioni diffuse in queste ore sulle regioni meridionali del Paese sotto l’influenza delle correnti instabili sempre presenti nel Mediterraneo. Piogge lungo le coste e in pianura, neve nell’entroterra siculo oltre i 1000-1300 metri di quota. Imbiancato l’Etna, Nebrodi, Piano Battaglia e altre località di media-alta montagna. Piogge anche a Palermo in queste ore e nelle prossime ore della giornata odierna. Clima freddo e invernale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Per la giornata che precede l’Epifania ci attendiamo cieli sereni al mattino su Sicilia, Calabria e Puglia, maltempo sui restanti settori con rovesci e variabilità. Condizioni meteo stazionarie al pomeriggio, con qualche nube in transito all’estremo sud. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con neve dai 700-1000 metri. Epifania con un nuovo peggioramento del tempo, cieli per lo più nuvolosi sulla Sicilia e precipitazioni associate, nevose in montagna. Soltanto a seguire potremmo avere una tregua dal maltempo.