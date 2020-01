METEO NAPOLI: Maltempo in arrivo prima al Nord italia poi nel weekend sulle regioni centro-meridionali

Campana anticiclonica sull’Europa centro-meridionale

Sole al sud e al centro Italia in queste ore e clima mite durante le ore centrali della giornata. L’Anticiclone prevale ancora in Italia dove le condizioni meteo si mantengono stabili anche se al nord Italia i cieli risultano in prevalenza nuvolosi per nubi ai bassi strati. Sulla Liguria saranno possibili anche delle deboli piogge durante la giornata di oggi e di domani, mentre a Napoli splenderà il sole. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge o pioviggini in arrivo in Liguria

Sulla Liguria un amento della nuvolosità nelle ultime ore favorirà il ritorno delle precipitazioni nelle prossime ore. Saranno tuttavia fenomeni generati da nubi ai bassi strati i quali insisteranno almeno per 2-3 giorni sulla Liguria e a tratti anche sulle aree di confine con Piemonte, Lombardia ed Emilia. Neve in Appennino oltre i 1000 metri di quota.

Maltempo invernale in arrivo in Italia

Fino al prossimo weekend, la situazione meteo in Italia non subirà importanti variazioni con il sole e il clima mite durante le ore centrali della giornata, più freddo invece di notte e al primo mattino con gelate diffuse in pianura e sulle valli interne. Maltempo di ritorno invece dal prossimo weekend, specie sulle region centro-meridionali quando l’Anticiclone tornerà in oceano Atlantico e al suo posto una perturbazione con correnti fredde in quota farà il suo ingresso nel Mediterraneo.