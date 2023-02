Meteo Napoli – Maltempo nei prossimi giorni con piogge e temporali; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Campo barico in decisa flessione sul Mediterraneo centrale per la presenza di centri di bassa pressione in azione tra alto Tirreno ed Adriatico, pilotano correnti umide ed instabili verso le regioni meridionali con maltempo atteso nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con molte nubi sulla Campania

Giornata grigia quella odierna sulla Campania, raggiunta da umide correnti meridionali. Giornata di domenica che trascorrerà in Campania con molte nubi, ma con pochi fenomeni fino alle ore serali. A seguire deciso peggioramento con precipitazioni diffuse. Condizioni meteo su Napoli con cieli nuvolosi per l’intero arco di giornata, con piogge in arrivo dalla sera. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature miti e comprese tra i +10°C di minima ed i +15°C di massima.

Avvio di settimana instabile sulla Campania

Giornata di lunedì 27 febbraio caratterizzata dal passaggio di nubi ed acquazzoni sparsi sulla Campania, specie tra mattino e pomeriggio. Neve attesa sull’Appennino a partire dai 1100-1300 metri in progressivo aumento. Graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni a ridosso dei settori costieri. Febbraio chiude con tempo dinamico, vediamo i dettagli nella prossima pagina.