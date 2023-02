Meteo Italia – Maltempo con piogge, temporali e neve a bassa quota; al via un periodo perturbato

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una cellula altopressoria tra Regno Unito, nord Atlantico e Mar del Nord, con centro di massa pari a 1032 hPa posizionato sulla Scozia, è in ulteriore consolidamento per l’azione di una profonda ciclogenesi, pari a 945 hPa, sull’Atlantico occidentale. Una vasta saccatura artica si estende dal nord della Russia sino al Mediterraneo occidentale, responsabile della formazione di un centro di bassa pressione pari a 992 hPa posizionato sul Mar Ligure. In tal modo l’Italia si ritroverà al nord sotto l’influenza delle fredde correnti artiche con neve a bassa quota, mentre al centro-sud risaliranno correnti più miti con piogge e temporali.

Meteo Italia: Domenica con quota neve in rapido calo al nord, piogge al centro-sud

Domenica verso condizioni meteo invernali sul nord Italia, più mite e piovoso al centro e parte del sud. L’aria fredda di matrice artica farà il suo ingresso nella giornata odierna sulle regioni settentrionali, portando condizioni meteo invernali. Al mattino avremo molte nubi al nord con deboli fenomeni tra Emilia-Romagna, levante ligure e settori meridionali veneto-friulani; neve a partire mediamente dai 400-600 metri. Piogge al centro, Sardegna e settori tirrenici con neve solo a quote di montagna. Seconda parte di giornata che vedrà fenomeni in trasferimento alle regioni di Nordovest ed insisteranno sull’Emilia, con possibili nevicate sino ai 200-400 metri, ma in calo sino a ridosso delle pianure tra Piemonte ed Emilia occidentale tra la sera e la notte. Piogge sparse al centro, Sardegna e settori tirrenici con quota neve in graduale calo, sino ai 400-600 metri sul nord della Toscana. Temporali dalla sera sui settori tirrenici.

Scatta l’allerta della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha valutato queste allerte per la giornata di Domenica 26 febbraio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

