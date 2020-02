METEO NAPOLI – Dopo l’ALLERTA si torna verso la normalità, MARI ancora MOLTO MOSSI

METEO NAPOLI, dopo l’ALLERTA migliora il tempo nel capoluogo campano. Moto ondoso verso l’attenuazione

METEO NAPOLI – La giornata di ieri per Napoli è stata particolarmente travagliata a causa dell’allerta meteo emanata dal sindaco De Magistriis per il forte vento che oggi sta interessando la città. Il passaggio ha comportato la chiusura immediata delle scuole di tutti gli ordini di grado, suscitando anche qualche polemica per le condizioni di cieli sereni a cui stiamo assistendo oggi giovedì 6 febbraio all’ombra del Vesuvio. La situazione dei mari risulta ancora condizionata dalla fase di maltempo che ha interessato la nostra Penisola, risultando pertanto ancora molto mossi. Nelle prossime ore i venti tenderanno ad indebolirsi e di conseguenza anche lo stato del moto ondoso si attenuerà gradualmente. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia, Venerdì 7 Febbraio 2020

Giornata all’insegna del sole su tutte le regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Cieli sereni ovunque anche nel pomeriggio e in serata, possibili gelate in pianura Padana e lungo le valli. Bel tempo e sole prevalente anche sulle regioni centrali salvo innocua nuvolosità in transito in Abruzzo durante le prime ore del mattino. Bel tempo su tutte le regioni durante il pomeriggio e la serata. Tempo stabile al sud ma con nubi in transito sul Molise, Puglia e Basilicata durante la mattinata, sole prevalente su tutte le altre regioni. Bel tempo su tutte le regioni nella seconda parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo nei valori minimi in aumento quelli massimi.

Meteo Italia: generale miglioramento con la perturbazione più lontana

Un fronte freddo è arrivato sull’Italia e con esso abbiamo osservato un sensibile calo delle temperature oltre che al maltempo di stampo tipicamente invernale su alcune regioni. La neve è arrivata in Appennino centro-meridionale con quote in calo fino a 300 metri e con accumuli tuttavia moderati. Nei prossimi giorni l’anticiclone tornerà ad essere il protagonista sull’Italia determinando condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato.