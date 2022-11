Meteo Napoli – Molta nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia, peggioramento più intenso nel weekend

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Attuale situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo sullo Ionio. Questo porterà maltempo al Sud Italia, con piogge e temporali ed anche neve in Appennino a quote medie. Minimo che nella giornata di domani si allontanerà poi verso la Grecia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania e per la città di Napoli.

Meteo Napoli oggi

Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la Campania con qualche pioggia tra Irpinia e Cilento con fiocchi sui rilievi fino a quote medie, asciutto altrove. Al pomeriggio piogge deboli o moderati su gran parte della regione, più asciutto su Napoletano e Casertano. In serata non sono previste variazioni di rilievo, ma con fenomeni più sporadici. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Napoli tra 8°C e 14°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino ancora nuvolosità con locali fenomeni nelle zone più interne della regione, ampie schiarite sui settori costieri. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite che raggiungeranno tutta la Campania rendendo i cieli soleggiati, locali addensamenti da nuvolosità bassa sui settori al confine con la Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito una tendenza meteo a medio termine. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Napoli tra 7°C e 15°C.

Tendenza meteo per la settimana

Nella giornata di venerdì una saccatura si estenderà fino alla Penisola Iberica, instaurando un flusso di correnti umide verso l’Italia. Molta nuvolosità in transito su tutta la Campania ed anche la possibilità di qualche pioggia sui settori centro-settentrionali della regione, Napoli compresa. Peggioramento più intenso atteso invece per il weekend per la risalita di un minimo di pressione. Per saperne di più seguite i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli con molte nubi in transito ma poche piogge. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!