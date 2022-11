Meteo Italia – fase instabile in arrivo nel fine settimana ma clima più mite con l’avvio di dicembre

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Europa e in Italia

Circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo centrale con un largo minimo intorno a 1010 hPa sul Mar Ionio. Questo porterà nel corso della giornata odierna ancora condizioni meteo instabili sulle regioni del Sud Italia con piogge sparse e neve in montagna. Decisamente più stabile invece al Nord e sui settori tirrenici centrali. Sul resto dell’Europa troviamo due importati figure alto pressorie: una sul basso Atlantico con valori intorno a 1020 hPa e una sulla Russia con valori intorno a 1040 hPa. Vediamo allora l’evoluzione meteo con l’avvio di dicembre.

Breve tregua Giovedì poi nuovo peggioramento in arrivo entro il fine settimana

Nella giornata di Giovedì avremo condizioni meteo in miglioramento in Italia anche se qualche fenomeno potrebbe ancora interessare le regioni adriatiche, la Calabria e la Sicilia. Per Venerdì una saccatura depressionaria si allungare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Nel corso del primo weekend di dicembre il modello GFS propone un nuovo peggioramento meteo a causa della risalita di un minimo di pressione. Piogge e temporali interesserebbero soprattutto il Centro-Nord Italia e non mancherebbe in questo caso la neve sulle Alpi ma anche sull’Appennino centro-settentrionale. Temperature vicine alle medie del periodo ma con rialzo termico ad iniziare da Sud.

Prima settimana di dicembre con possibile promontorio anticiclonico e clima mite

Principali modelli che restano piuttosto divergenti per quanto riguarda l’evoluzione meteo per la prima settimana di dicembre, e di conseguenza per il ponte dell’8 dicembre. Ultimi aggiornamenti del modello GFS che propongono la risalita di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo più asciutte in Italia e anche clima più mite. Non molto diverso il modello europeo che però proprio in vista del secondo weekend del mese azzarda l’arrivo di aria molto fredda sull’Europa.

CONTINUA A LEGGERE​

Vortice polare troposferico in indebolimento con campi di alta pressione alle alte latitudini

Sono diversi giorni che i diversi modelli meteo ci mostrano un avvio di dicembre caratterizzato da un vortice polare troposferico non in perfetta forma. In particolare possiamo notare come esso si presenti quasi diviso in due con un lobo principale sul comparto siberiano e un altro su quello nord-americano. Risalta poi all’occhio la presenza di vasti e robusto campi di alta pressione tra Groenlandia, Scandinavia e soprattutto Russia. Indice AO in calo come si evidenzia anche dai valori negativi previsti per la NAM nel corso della prossima settimana soprattutto negli strati più bassi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.