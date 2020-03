METEO NAPOLI – NUBI MINACCIOSE, possibile qualche PIOGGIA, poi migliora: ecco le previsioni

Maltempo sulle regioni nordorientali e alcune regioni del centro-sud

Nella giornata odierna si osserva un generale aumento della copertura nuvolosa nell’intero comparto del Mediterraneo, grazie al transito di una lieve perturbazione di origine nordatlantica che sta momentaneamente apportando i suoi effetti sulle regioni nordorientali e in alcune delle regioni centro-meridionali, tra cui alcune zone della Campania e della Puglia settentrionale. Piogge locali è possibile ritrovarle localmente anche sul medio versante adriatico, in particolare sull’Abruzzo. Meglio altrove, nonostante gli addensamenti nuvolosi talvolta minaccino pioggia. A Napoli il tempo rimane ancora asciutto, nonostante la nuvolosità.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna di Napoli benché molto nuvolosa al momento è piuttosto arida di precipitazioni. Non è escluso però che nei prossimi minuti e nelle prossime ore qualche piovasco potrebbe interessare il capoluogo campano, comunque con tempo in immediato miglioramento condito persino da qualche schiarita entro la tarda serata. Temperature tutt’altro che invernali con minime registrate intorno ai +11°C e massime che superano anche i +17°C.

Domani ancora disturbi nuvolosi

Nessuna novità particolare in arrivo per la giornata di domani domenica 15 marzo sulla città di Napoli: i cieli continueranno a vedere alternarsi fasi nuvolose ad altre più soleggiate, con schiarite via via più ampie verso serata, con possibili rasserenamenti. Anche dal punto di vista termico c’è poco da segnalare: le temperature rimarranno infatti stazionarie pressapoco sui valori odierni, sia per quanto riguarda le massime che le minime.