METEO NAPOLI – Nuova “fiammata” africana con CALDO intenso sulla Campania; le previsioni

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Dopo un giugno “rovente” anche il mese di luglio è iniziato in compagnia dell’anticiclone nord africano. Caldo in nuovo aumento e stabilità fino a metà della prossima settimana, poi cambio circolatorio con fine del caldo intenso e temperature più contenute per la seconda parte di luglio. Vediamo la tendenza meteo per la Campania con focus sulla città di Napoli.

Meteo Napoli: oggi tempo stabile e soleggiato sulla Campania

Il rinforzo del promontorio subtropicale e l’ingresso in quota di masse d’aria più calde e secche, determineranno condizioni meteo stabili sulla città di Napoli e sulla Campania durante la giornata di domenica 3 luglio. Il sole sarà il protagonista indiscusso sia durante le ore del mattino che in quelle pomeridiane-serali, salvo innocui addensamenti medio-alti di passaggio nella seconda parte della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Caldo in deciso aumento con temperature comprese tra i +24°C della notte ed i +34°C del primo pomeriggio, mentre nell’entroterra si potranno toccare i +36°C.

Caldo intenso fino a metà settimana, punte di +38°C sulle zone interne

Meteo Napoli – L’anticiclone nord africano abbraccerà il Mediterraneo centro-meridionale anche nella prima parte della prossima settimana. Masse d’aria molto calde in risalita direttamente dall’entroterra sahariano raggiungeranno anche la Campania, determinando un inizio settimana decisamente “bollente”. Tempo stabile e temperature che schizzeranno verso l’alto su tutta la regione, toccando i +38°C nei settori interni tra lunedì e martedì. Caldo anche su Napoli, seppur mitigato dalla vicinanza del mare, con le massime che difficilmente supereranno i +34°C.

Calo termico per metà settimana, possibile un rapido peggioramento

Meteo Napoli – Dopo il gran caldo, un cambio circolatorio riporterà giù le colonnine di mercurio tra giovedì e venerdì. L’anticiclone africano tenderà infatti ad indietreggiare, favorendo l’ingresso sull’Italia di un impulso instabile di natura oceanico. Caldo quindi in attenuazione su Napoli da giovedì, quando le massime si riporteranno attorno ai +30°C. Acquazzoni e temporali interesseranno il capoluogo campano tra giovedì e venerdì, poi tornerà la stabilità per l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, quindi con temperature più vicine alle medie del periodo.





