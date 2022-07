METEO ITALIA – CALDO africano con punte di +40°C fino ad inizio settimana

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto europeo è caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre un vasto campo altopressorio è disteso dal nord Africa sin verso il nordovest della Russia europea. Una blanda lacuna barica a ridosso del Portogallo alimenta la risalita di masse d’aria roventi dal nord Africa verso l’Italia, determinando una nuova intensa ondata di caldo fino ad inizio settimana. Flusso umido oceanico in tal modo transita al di sopra del 50°N, pilotato da una depressione in azione tra Islanda ed Isole Faroe.

Meteo Italia, domenica 3 luglio

Il primo weekend del mese di luglio proseguirà stabile e con caldo estivo sull’Italia, vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna. Anticiclone subtropicale in rinforzo ed alimentato da masse d’aria calde e secche in quota, favorirà una giornata di domenica decisamente estiva sull’Italia. Al mattino avremo infatti cieli sereni da nord a sud, salvo innocui addensamenti medio-alti in transito sulla Sardegna. Durante la seconda parte di giornata non si assisterà a significative variazioni, con tanto sole sull’Italia; qualche acquazzone o temporale a ciclo diurno potrà prendere forma a ridosso dell’Arco Alpino, ma con fenomeni in rapido riassorbimento serale. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, raggiungendo valori massimi di +37/+38°C sulla bassa Pianura Padana, zone interne di Puglia, Basilicata, Isole Maggiori ed i +38/+40°C tra Umbria e pianure interne del Lazio. Ventilazione debole a prevalente regime di brezza.

Ondata di caldo intenso, attese punte di +40°C fino ad inizio settimana

Meteo – Una nuova ondata di caldo africano si appresta ad interessare l’Italia. Masse d’aria roventi dal nord Africa risalgono verso il Mediterraneo centro-meridionale, con isoterme che in libera atmosfera raggiungeranno i +25°C alla quota di 850 hPa sulle coste del medio-basso Tirreno e Sardegna. Nel corso della giornata odierna le colonnine di mercurio sono attese fino a +38/+40°C tra Umbria e valle del Tevere nonché zone interne della Sicilia, attorno ai +36/+38°C sull’Emilia, pavese, alessandrino, Toscana, Basilicata, Puglia, cosentino e zone interne della Sardegna. Lunedì 4 luglio picco del caldo al centro-nord, dove non si escludono punte di +40°C sull’Emilia, Umbria e zone interne del Lazio; massime diffusamente al di sopra dei +35°C al sud con punte di +38/+40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Caldo intenso fino a mercoledì al sud e Sicilia con punte ancora possibili di +40°C occasionalmente anche +42°C sull’Isola, mentre una lieve flessione termica si osserverà da martedì al centro-nord. Fine del caldo con temporali in arrivo dalla seconda metà della settimana. Vediamo i dettagli nella prossima pagina.

Cambio circolazione e fine del caldo intenso da giovedì su tutta Italia

Il caldo anomalo potrebbe essere “spazzato” via nel corso della prossima settimana dall’ingresso di correnti fresche atlantiche. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, il caldo africano potrebbe insistere sull’Italia fino alla giornata di mercoledì. A seguire, un rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre tra il vicino Atlantico ed il Regno Unito, potrebbe favorire la discesa sul centro Europa di un’ansa ciclonica, in arrivo sul nord Italia nella giornata di giovedì ed in successivo trasferimento anche al resto del Paese. Se tale tendenza verrà confermata, ci attende un peggioramento del tempo sull’Italia Peninsulare tra giovedì e venerdì, con acquazzoni e temporali che dalle regioni settentrionali si estenderanno anche a quelle meridionali con fenomeni che localmente potranno risultare anche di forte intensità ed accompagnati da grandinate. Temperature in brusco calo da venerdì per l’ingresso di masse d’aria dai quadranti nord-occidentali, subendo un crollo in montagna anche oltre i 10°C. Rimanete aggiornati!

