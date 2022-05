METEO NAPOLI – Nuvolosità in transito e CALDO intenso, possibili PIOGGE pomeridiane nel WEEKEND con CALO TERMICO

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Nei giorni scorsi una saccatura atlantica poi entrata in fase di cut-off a raggiunto il Mediterraneo occidentale e la goccia fredda si è mossa lentamente verso est. Nella giornata odierna la piccola circolazione depressionaria con aria più fresca in quota transiterà sul Canale di Sardegna e poi durante il weekend transiterà prima sul Tirreno meridionale e pio sulla Ionio, per poi allontanarsi verso est. Giornata odierna che vedrà dunque molte nubi in transito sull’Italia ma con fenomeni associati solo sulle Isole Maggiori. L’instabilità pomeridiana porterà comunque acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini e con sconfinamenti verso le pianure. Condizioni meteo in peggioramento invece nel corso del fine settimana. Di seguito le previsioni meteo nel dettagli per Napoli e la Campania, con infine la tendenza per gli ultimi giorni di giugno.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – La giornata odierna sarà caratterizzata da tempo uggioso su Napoli e la Campania. Al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la Campania con la possibilità di qualche piogge isolata sui settori interni e sul Cilento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ancora con molta nuvolosità in transito. Temperature in aumento, comprese su Napoli tra 23°C e 33°C. Ventilazione debole dai quadranti sud-orientali, in intensificazione nelle ore centrali della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Di seguito le previsioni meteo per domani.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli domani – La giornata di domani vedrà maggiore instabilità su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori settentrionali. Al pomeriggio instabilità in aumento con nuvolosità in formazione e piogge sparse nelle zone interne, mentre risulterà più asciutta la fascia costiera. In serata possibili residui fenomeni tra Irpinia e Cilento ma in fase di esaurimento, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità bassa sulle coste. Temperature in diminuzione, comprese su Napoli tra 21°C e 26°C. Ventilazione in regime di brezza. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni, ultimi giorni di maggio.

Tendenza meteo per gli ultimi giorni di maggio

Nel corso della giornata di domenica avremo ancora instabilità pomeridiana con piogge sparse nelle zone interne e più asciutto sulle coste e con temperature in ulteriore diminuzione. Nel corso dei primi giorni della settimana tornerà a rimontare l’alta pressione africana portando un miglioramento delle condizioni meteo ma con caldo ancora contenuto, il quale dovrebbe nuovamente esplodere dai giorni centrali della settimana. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

