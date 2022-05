METEO GIUGNO – Festa della Repubblica tra CALDO intenso con punte di 40°C e MALTEMPO con forti TEMPORALI

Tante nuvole e caldo intenso al Centro-Sud

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Nei primi giorni della settimana una goccia fredda ha raggiunto il Mediterraneo occidentale e poi ha iniziato a muoversi lentamente verso levante e nella giornata odierna si trova a transita sul Canale di Sardegna. Questo porterà molta nuvolosità in transito in Italia, specie al Centro-Sud, con piogge sulle Isole Maggiori e più asciutto altrove. Nel corso delle ore pomeridiane avremo instabilità sui rilievi con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini e in locale sconfinamento verso le pianure. Flusso umido meridionale che porta anche aria più calda di natura africana, con massime diffusamente sopra i 30°C e fino anche a 35°C specie sulle regioni tirreniche.

Weekend con maltempo e calo termico

Nel corso del weekend la goccia fredda andrà a transitare sul Mediterraneo centrale e verrà agganciata da una circolazione depressionaria colma di aria fredda che dalla Scandinavia si estenderà verso l’Europa centrale, permettendo l’ingresso di aria più fresca dai quadranti settentrionali con conseguente calo termico. Tra sabato e domenica piogge e temporali interesseranno gran parte dell’Italia, con fenomeni anche intensi al Nord-Ovest e sulle zone interne del Centro. Caldo in attenuazione, con massime che torneranno gradualmente sotto i 30°C.

Finale di maggio con tempo in miglioramento ma senza caldo eccessivo

Evoluzione sinottica che vedrà nei primi giorni della prossima settimana la vasta circolazione depressionaria allungarsi dalla Scandinavia verso l’Atlantico passando per le Isole britanniche e la goccia fredda allontanarsi verso est, mentre sul Mediterraneo inizia a rimontare l’alta pressione africana. Condizioni meteo dunque in miglioramento in Italia ma con correnti umide e instabili di natura atlantica che potranno ancora interessare le regioni settentrionali. Temperature che tenderanno leggermente ad aumentare, ma con caldo ancora contenuto. Vediamo infine la tendenza meteo per il Ponte del 2 Giugno.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo per il Ponte del 2 Giugno

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nei primi giorni del mese di giugno l’anticiclone africano si andrà ad estendere sul Mediterraneo e sull’Europa centro-orientale, con asse del promontorio dall’Algeria verso il Balcani, passando per la Penisola Italiana. Questo porterà tempo stabile su gran parte dell’Italia e con l’avvezione di aria calda da sud-ovest che porterà anche un impennata delle temperature. Non sono infatti escluse massime fino a 40°C su molte zone interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori, specie su Puglia e Sardegna. Correnti umide, fresche e instabili di natura atlantica dovrebbero invece interessare il Nord Italia con piogge e temporali sparsi e con possibili fenomeni molto intensi, anche a carattere di nubifragio sulle Alpi occidentali.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.