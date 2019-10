METEO NAPOLI – OTTOBRATA in pieno stile, con SOLE e clima MITE, ma PIOGGE e TEMPORALI sono alle porte, ecco quando

Miglioramento del tempo sui settori jonici

Dopo svariati giorni di maltempo che hanno interessato i settori jonici dell’Italia meridionale, la giornata odierna si è aperta all’insegna del bel tempo e dei cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi e tali rimarranno per il resto del giorno. Questo perché la goccia fredda che era la causa dell’instabilità si è spostata sulla penisola balcanica, allontanandosi in modo tale da non apportare più rovesci sui settori meridionali. Anche dal punto di vista termico, dopo aver passato qualche giorno localmente anche sotto la media del periodo, oggi invece i valori termici raggiungeranno la media se non la oltrepasseranno addirittura. Napoli, che per la verità non ha mai risentito degli effetti di queste correnti instabili, continuerà come vedremo ad assistere a condizioni meteo piuttosto stabili.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ancora tempo bello sulle regioni centro-settentrionali

Le regioni centro-settentrionali sono state sempre all’oscuro degli effetti di questa goccia fredda, stando sempre al riparo dalle correnti instabili con cieli che in questi giorni (a parte nella mattinata di ieri) si sono mostrati ovunque prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Anche dal punto di vista termico non si registrano particolari variazioni rispetto alla giornata di ieri, con valori termici pressoché stabili con fisiologiche oscillazioni.

Meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la giornata odierna, come abbiamo anche accennato nel corso del primo paragrafo, nella città di Napoli si sono susseguite condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza soleggiati con al più il passaggio di qualche innocua velatura. Tali condizioni, che la caratterizzano ormai da svariato tempo, le ritroviamo anche nel corso della serata e (come vedremo) dei prossimi giorni. Sotto il profilo termico nulla da segnalare oggi, con i valori stabilizzati sui +15°C di minima e +25°C di massima con fisiologiche oscillazioni.