METEO NAPOLI – PERTURBAZIONE in arrivo con MALTEMPO e possibili TEMPORALI, ecco le previsioni

L’Anticiclone è alle battute finali Un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana si è innalzato fin dai primissimi giorni del 2020 dalle Isole delle Azzorre fino ad avvolgere gran parte dell’Europa centro-occidentale, tra cui troviamo la nostra Penisola. Ciò ha apportato condizioni meteo di generale stabilità, e seppur le temperature non si sono discostate più di tanto dalla media del periodo, sono le precipitazioni ad essere risultate in forte sottomedia in Italia, con molte aree che non vedono pioggia da quasi un mese. Anche Napoli, come vedremo, non vede pioggia da molto tempo.

Maltempo in atto sulla Liguria I primi effetti dell'avanzamento di una perturbazione verso la nostra Penisola si stanno iniziando a far sentire già sulle regioni nordoccidentali, dove da giorni tra l'altro insiste una massiccia copertura nuvolosa, a tratti anche promettente di pioggia. Qualche pioviggine ha già interessato infatti e continua a farlo localmente la Liguria, con fenomeni dunque deboli e accumuli altrettanto scarsi. Ancora asciutto sul resto d'Italia invece. Previsioni meteo Napoli oggi Anche a Napoli così come nella stragrande maggioranza del territorio nazionale, la giornata di oggi è stata una nuova giornata all'insegna della stabilità, ormai caratteristica del capoluogo campano da diverso tempo a questa parte. Questo malgrado il passaggio di qualche disturbo nuvoloso che si è rivelato comunque innocuo nell'arco della giornata. Gli estremi termici misurano oggi +9°C di minima e circa +15°C di massima.

Domani giornata di maltempo Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 18 gennaio si interromperà la lunga striscia di giorni consecutivi senza pioggia a Napoli, con una perturbazione in affondo dai quadranti nordoccidentali e un fronte perturbato che dunque proverrà dalla medesima direzione. Piogge anche a tratti intense sono attese in mattinata con un attenuazione nel corso del pomeriggio, prima della completa cessazione entro la serata. Accumuli deboli o puntualmente moderati, temperature in aumento per quanto riguarda i valori minimi, stabili le massime.

Domenica di nuovo asciutto, ma con temperature in calo Per quanto riguarda la giornata di domenica 19 gennaio essa risulterà ancora piuttosto nuvolosa, ma asciutta. I cieli varieranno da poco a parzialmente nuvolosi per tutto l’arco della giornata a Napoli, ma le correnti più fredde faranno ingresso in Italia e sul capoluogo campano apportando un generale calo delle temperature che interesserà sia i valori minimi che quelli massimi.