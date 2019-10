METEO NAPOLI – CAMBIO CIRCOLATORIO in vista per la città partenopea con MALTEMPO in arrivo, ecco quando

Deboli piogge per il momento a Napoli

Sole e temperature oltre la media anche di 10°c saranno solo un brutto ricordo per gli amanti della neve in quanto ora si apre una parentesi decisamente più dinamica sul nostro Paese. Inizia così una lunga fase meteo perturbata in Italia con molte nubi in arrivo e piogge associate. Le previsioni meteo per Napoli indicano un sensibile peggioramento dalle prossime ore. In nottata infatti potrebbero tornare le piogge anche intense sul capoluogo partenopeo. Piogge che insisteranno anche nei prossimi giorni mentre le temperature tenderanno a calare. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge più intense da domani a Napoli

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al nord Italia per la giornata di domani e piogge in arrivo in serata o nottata su Liguria, Piemonte e Valle d’ Aosta, ancora asciutto altrove. Condizioni meteo stabili sulle regioni centrali eccetto delle deboli piogge o pioviggini lungo le regioni tirreniche. Maltempo su tutte le regioni meridionali con precipitazioni sparse fin dal mattino. Temperature in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Tendenza meteo per il ponte di Ognissanti

Secondo le ultimissime uscite dei modelli meteo infatti, l’ Italia sarà interessata dalle correnti atlantiche per diversi giorni a seguire con una serie di ondate di maltempo tipiche della stagione autunnale. Cieli grigi e piogge o pioviggini in molte regioni dell’Italia durante il ponte di Ognissanti.