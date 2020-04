METEO NAPOLI – Piomba sull’Italia un doppio vortice ciclonico, maltempo nei prossimi giorni

Maltempo sull’Italia

Brusco arresto alla Primavera con il maltempo in azione in diverse regioni dell’Italia già in queste prime ore della nuova settimana e con le previsioni meteo che indicano ancora piogge diffuse e possibili nubifragi nei prossimi giorni. La giornata odierna si è aperta all’insegna della prevalente nuvolosità sulla città di Napoli, piogge di debole o di moderata intensità nelle prossime ore. Temperature ancora miti ma in progressivo calo nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni con l’ingresso delle correnti settentrionali al posto di quelle meridionali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Molte nubi su tutti i settori settentrionali d’Italia con locali piogge al Nord Ovest e neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, più asciutto altrove. Ulteriore miglioramento in serata. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge diffuse al centro Italia, fenomeni a tratti più intensi lungo i settori costieri di Marche e Abruzzo. Condizioni di tempo ad ampi tratti perturbato al sud con precipitazioni sparse e localmente a carattere di acquazzone o temporale sulla Sardegna. Temperature in generale diminuzione da Nord a Sud.

Piogge e temporali nei prossimi giorni

La giornata di oggi in Italia sarà caratterizzata dal maltempo con piogge diffuse da Nord a Sud a causa di un profondo campo di bassa pressione che si sta avvicinando dal Nord Africa. Si attendono quindi precipitazioni diffuse e intense su Sardegna nord occidentale, sulle regioni centrali e anche sul Piemonte; in serata il peggioramento raggiungerà anche il Sud Italia. A partire dalla giornata di domani i fenomeni subiranno una prima frenata specie sulle regioni tirreniche, mentre sulle regioni adriatiche le piogge saranno via via più intense. Il maltempo dovrebbe attenuarsi solo dalla giornata di Venerdì sulle regioni meridionali d’Italia.