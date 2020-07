METEO NAPOLI – Previsioni ideali per le vacanze al mare grazie all’Anticiclone dominante, ecco i dettagli

Situazione meteo Italia

Si consolida l’Anticiclone sull’Italia e con esso le condizioni meteo si presentano stabili e soleggiate. Allo stesso tempo aumentano le temperature con valori che raggiungono i 35°c in molte città del Paese. Questo non è il caso della città di Napoli grazie alle brezze con temperature intorno ai 30°c sui quartieri prossimi alla costa, più caldo verso l’entroterra. Durante i prossimi giorni le condizioni meteo a Napoli e più in generale in Campania si manterranno stabili e ideali per le vacanze al mare. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo estate 2020: sole e temperature elevate

Gran sole e bel tempo sulla città di Napoli come in gran parte delle principali città dell’Italia. Solo dalla seconda parte della giornata di domani avremo dei disturbi maggiori sulle regioni settentrionali con piogge o temporali in arrivo. Tutto sommato l’Estate 2020 trascorrerà senza grandi disturbi con il sole e il clima molto caldo al centro-sud Italia, tipici temporali convettivi sulle regioni alpine. Anche il mese di Agosto potrebbe seguire la stessa tendenza con clima caldo ma non da record a differenza di come siamo stati abituati nelle precedenti annate.

Previsioni meteo: nel prossimo weekend tornerà l’instabilità al nord Italia

Sole tutti i giorni sulla città partenopea, clima caldo ma senza eccessi con le temperature contenute ancora nella media di riferimento. Solo a ridosso del prossimo weekend aumenterà la sensazione di afa sulla città di Napoli come del resto in tutte le altre città del paese a causa dell’arrivo delle correnti più calde ancora nonché umide di matrice africana. Solo durante la prossima settimana assisteremo ad un calo delle temperature con valori più in linea con la media non solo al nord Italia ma anche sulle regioni meridionali.