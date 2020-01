METEO NAPOLI – Prosegue la STABILITA’ sulla città partenopea, con qualche NUBE IRREGOLARE in arrivo, ecco le previsioni

Tempo stabile e asciutto su tutta la nostra Penisola con qualche nebbia in Pianura Padana

Come da diversi giorni a questa parte in Italia si gode di condizioni meteo generalmente stabili con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi sulla nostra Penisola. Questo grazie all’azione di un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana che si estende dalle omonime Isole fino ad interessare gran parte dell’Europa centro-occidentale. Oltre ad apportare stabilità sul nostro Paese, essa ha anche provocato qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana, in graduale dissolvimento durante la mattinata stessa. Ancora stabile anche sulla città di Napoli, come vedremo.

Deboli e occasionali piogge in arrivo per domani sull’alto Tirreno a causa di un flusso umido

Nella giornata di domani venerdì 3 gennaio un flusso umido proveniente dai quadranti nordoccidentali si insinuerà sotto la cupola anticiclonica, provocando un aumento generale della nuvolosità sul Mediterraneo centrale e anche sul versante occidentale italiano. Esso apporterà persino qualche pioggia lungo la sponda tirrenica settentrionale, precisamente nelle aree di confine tra la Liguria e la Toscana, con fenomeni generalmente deboli e occasionali e accumuli altrettanto deboli.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la giornata odierna a Napoli sono proseguite quelle stesse condizioni meteo di generale stabilità che la caratterizzano ormai da diverso tempo a questa parte. Il tempo è rimasto dunque asciutto con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Piuttosto mite sul capoluogo campano soprattutto nei valori minimi, registrati in mattinata attorno ai +10°C e alla quale è seguita una massima di circa +15°C.