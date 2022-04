METEO NAPOLI – Residui disturbi, poi al via una SETTIMANA STABILE; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Meteo Napoli – Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Il fronte freddo giunto nella giornata di sabato sul nord Italia ha raggiunto la scorsa notte anche la Campania, portando un peggioramento del tempo e residui disturbi anche in questa giornata di domenica. Già da domani l’alta pressione tornerà su tutta l’Italia, portando un nuovo periodo stabile e dal sapore primaverile. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese su Napoli.

Domenica tra nubi e qualche disturbo in Campania

Meteo incerto in questa giornata di domenica sulla Campania. La bassa pressione in azione sul basso Adriatico, pilota molte nubi sulle regioni meridionali. Cieli nuvolosi durante il mattino su gran parte della regione con possibili locali deboli piogge; non è esclusa qualche goccia di pioggia anche su Napoli. Deboli nevicate sull’Appennino a partire dai 900-1100 metri. Miglioramento del tempo dal pomeriggio con schiarite via via più ampie fino ai cieli stellati nottetempo. Le temperature saranno comprese tra i +9°C della notte ed i +16°C del primo pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Prossima settimana inizialmente stabile, ma con nubi di passaggio

Meteo Napoli – La settimana che ci accompagnerà alle festività pasquali sarà caratterizzata da un avvio decisamente stabile. Un promontorio anticiclonico giungerà infatti sul Mediterraneo centrale, proteggendo la Campania da eventuali insidie perturbate. Dopo una giornata di lunedì soleggiata, tuttavia, si assisterà ad un aumento progressivo delle nubi da ovest con le giornata seguenti che trascorreranno a tratti nuvolose, seppur con tempo asciutto. Possibile peggioramento con maltempo per il weekend di Pasqua, ma da confermare.