METEO – PASQUA e PASQUETTA ancora in bilico tra MALTEMPO e stabilità; le ultimissime

Anticiclone verso l’Italia per la settimana di Pasqua

Meteo – La circolazione fredda giunta sull’Italia nel corso di questo secondo weekend di aprile ha ormai le ore contate. L’affondo sulla Penisola Iberica di una saccatura atlantica, richiamerà verso il Mediterraneo un promontorio di matrice subtropicale, responsabile di un avvio di settimana all’insegna della stabilità e con temperature decisamente primaverili.

Alta pressione messa subito alle corde da una depressione afro-mediterranea

Il promontorio anticiclonico in arrivo ad inizio settimana potrebbe non durare a lungo. La saccatura in discesa sulla Penisola Iberica isolerà una lacuna barica tra l’Algeria ed il Mediterraneo occidentale, andando ad erodere gradualmente l’anticiclone sul suo fianco occidentale. La nuvolosità tenderà ad aumentare su tutto il Paese già da martedì, seppur con tempo mediamente asciutto. Qualche pioggia potrebbe raggiungere la Sardegna già nella giornata di mercoledì, estendendosi a Sicilia e parte del sud tra giovedì e venerdì.

Weekend di Pasqua a rischio pioggia su parte d’Italia

Al momento è ancora prematuro entrare in dettagli previsionali per la giornata di Pasqua. Tuttavia, gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici propendono per un weekend pasquale a rischio pioggia su parte dell’Italia. La depressione afro-mediterranea potrebbe infatti scivolare verso levante, andando ad indebolire ulteriormente il campo barico sull’Italia. Nel contempo l’alta pressione delle Azzorre potrebbe espandersi verso il Regno Unito e la Scandinavia, determinando la discesa di una saccatura artica sul centro-est Europa ed andando ad interagire con la lacuna barica afro-mediterranea. In tal caso il weekend di Pasqua potrebbe essere a rischio pioggia su gran parte dell’Italia, con temperature in calo specie al nord e medio Adriatico. Pasquetta più stabile o compromessa? Vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza.