METEO NAPOLI – Schiarite man mano più ampie e temperature in rimonta, ecco una tendenza per la FASE 2

Meteo: bel tempo di ritorno sull’Italia

Sole prevalente al centro-sud Italia in queste ore, tempo stabile anche a Napoli ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni il tempo sulla città partenopea si manterrà stabile con aperture del cielo man mano sempre più estese e con le temperature che tenderanno ad aumentare, solo sulle regioni più meridionali d’Italia potranno insistere piogge o temporali. Le correnti più calde in arrivo dalle prossime ore faranno innalzare le temperature con valori che risulteranno tipicamente primaverili. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo 25 Aprile 2020

Anche domani ci attendiamo cieli sereni ovunque fin dal mattino sulle regioni centro-settentrionali, sole e temperature in aumento durante i prossimi giorni anche a Napoli. Previsti picchi fino a 25°c sulle regioni nord-occidentali, poco meno sulla città partenopea. Nel fine settimana del 25 Aprile tuttavia non mancherà qualche disturbo specie nella giornata di domenica in cui si attende un generale aumento delle nubi e dell’attività temporalesca sulle isole maggiori e sui rilievi alpini e appenninici, sempre asciutto invece sulla città di Napoli.

Previsioni meteo Italia

Qualche nota d’instabilità presente fin dal mattino di domani al sud Italia con piogge o acquazzoni su Sardegna, Sicilia e Calabria, tempo stabile sulle altre regioni. Migliora ovunque in serata e durante la giornata del 25 Aprile le condizioni meteo saranno ancora in gran parte stabili. Solo durante la prossima settimana potrebbe tornare il maltempo in Italia, secondo le conferme di stamani dalle ultime uscite dei modelli, mentre con l’inizio del mese di Maggio sembra possibile che un vero e proprio anticipo d’estate con le temperature in sensibile aumento fino a 30°c.