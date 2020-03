METEO NAPOLI – Si abbassano le TEMPERATURE e breve tornerà il MALTEMPO, ecco le previsioni

Neve su versante adriatico, qualche sconfinamento su sponda tirrenica

Nella giornata odierna l’azione di un’ondata di gelo artico continentale di provenienza direttamente russa ha investito il nostro Paese e ciò si è notato attraverso un netto e sensibile calo delle temperature sulla nostra Penisola, con i valori minimi ovunque vicini allo 0. L’ondata di gelo ha riportato peraltro la neve fino in pianura sul versante adriatico, con nevicate che sono tornate ad interessare il medio-basso versante adriatico con locali sconfinamento che hanno interessato e continuano a farlo il basso Lazio e l’interno casentino. A Napoli il tempo si mostra stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nella giornata odierna la città di Napoli ha fin qui vissuto condizioni meteo di generica stabilità, nonostante il transito alternato a fasi soleggiate di nuvolosità irregolare. Tale situazione si riscontrerà anche nel corso della serata corrente, in un contesto di tempo che rimarrà comunque asciutto. Le temperature si sono nettamente abbassate rispetto ai giorni scorsi, con minime intorno ai +5°C e massime che superano a mala pena i +10°C.

Domani in arrivo qualche pioggia in serata

Nella giornata di domani mercoledì 25 marzo l’azione di una perturbazione afro-mediterranea in leggera risalita apporterà un generale aumento della nuvolosità soprattutto sulle regioni meridionali, Napoli compresa. Tuttavia le piogge dovrebbero iniziare ad interessare il capoluogo campano solo a partire dalla serata, con fenomeni comunque inizialmente deboli. I valori termici rimarranno pressapoco invariati rispetto alla giornata odierna, con fisiologiche oscillazioni.