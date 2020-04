METEO NAPOLI – SOLE e clima MITE, ma arriva qualche disturbo NUVOLOSO, ecco le previsioni

Bel tempo in tutto il Paese, salvo isolati temporali

Nella giornata odierna nel quadro sinottico a vasta scala europea si osserva un arretramento dell’Anticiclone afroazzorriano che fino a ieri rivestiva interamente l’Europa centro-occidentale. Ciò però non apporterà effetti così evidenti e diffusi sulla nostra Penisola, con le condizioni meteo che rimangono prevalentemente stabili, con la possibilità di formazione di soli isolati temporali e acquazzoni, soprattutto sulle aree nord del Trentino e zone della dorsale appenninica centro-meridionale, in particolare quelle tra il basso Lazio e la Campania. Altrove nonostante un lieve calo delle temperature il tempo rimarrà stabile e asciutto, con poche variazioni rispetto a quanto riscontrato nei passati giorni. Anche a Napoli i cieli appaiono sereni, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna di Napoli è iniziata col transito di nuvolosità irregolare che ha alternato fasi nuvolose ad altre più serene per tutta la prima parte della giornata stessa. Nel corso del pomeriggio però, gli effetti dell’Anticiclone hanno avuto ancora una volta il sopravvento, nonostante un suo arretramento sia evidente come scritto nel corso del precedente paragrafo: ampie schiarite sono tornate ad assicurare cieli sereni sulla città partenopea, con un clima che rimane comunque decisamente primaverile. Le temperature infatti nella giornata odierna oscillano tra i +14°C di minima a cui è seguita una massima di circa +18°C.

La nuvolosità arriverà a partire da domani

Fatto salvo per le prime ore della notte, a partire dalla mattinata di domani lunedì 13 aprile, coincidente tra l’altro con la festività di Pasquetta, la nuvolosità potrebbe nuovamente tornare a marchiare i cieli partenopei in un contesto di assenza di fenomeni e dunque di tempo che rimarrà stabile e asciutto. Il flusso umido responsabile della generazione degli ammassi nuvolosi è innescato da una goccia fredda che si posizionerà sulla Penisola iberica, portando qualche disturbo anche in Italia. Non si prevedono significative variazioni di temperatura, né per quanto concerne i valori minimi né per quelli massimi, che oscilleranno fisiologicamente intorno a quelli odierni.