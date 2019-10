METEO NAPOLI – OTTOBRATA in pieno stile, ATTENZIONE però, il MALTEMPO bussa alle porte della città, ecco quando

Maltempo in Sicilia, meglio nel resto del sud

Continua l’ondata di maltempo in alcune aree della Sicilia, a causa dei flussi perturbati apportati proprio dalla goccia fredda stante sul basso Mediterraneo. Rovesci deboli o moderati stanno interessando infatti le province di Ragusa e Siracusa e continueranno a farlo ancora nelle prossime ore. Meglio invece nel resto del meridione, dove i cieli appaiono prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi, soprattutto sui settori adriatici e anche a Napoli, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Soleggiato e asciutto al centro-nord

E’ invece in corso una vera e propria ottobrata sulle regioni centro-settentrionali in compagnia dell’Alta pressione africana, il cui ritorno è stato favorito da una goccia fredda sul basso Mediterraneo. Non solo infatti i cieli in questi settori si presentano soleggiati o poco nuvolosi fin da questa mattina, ma le temperature registrate sono sopra la media anche di 4 o 5°C rispetto alla media del periodo. Il carico umido portato dall’Anticiclone ha generato qualche nebbia in Val Padana e nelle valli del centro-nord in generale.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la città di Napoli oggi, dopo il maltempo riscontrato sul finire della settimana lavorativa corrente, si è aperta una nuova fase di stabilità che tuttavia, come vedremo in seguito nei paragrafi a seguire, potrebbe durare per pochi giorni. I cieli si presentano quindi quest’oggi prevalentemente soleggiati o al più poco nuvolosi, mentre dal punto di vista termico c’è da segnalare un leggero aumento nei valori massimi che si attestano nel pomeriggio odierno sui +24°C.