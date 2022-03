METEO NAPOLI – SOLE in arrivo accompagnato da TEMPERATURE in aumento, WEEKEND più NUVOLOSO ma forse secco

Situazione meteo in Italia

Salve e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano. A partire dalla giornata odierna un promontorio di alta pressione di matrice afro-azzorriana inizierà a rimontare sul Mediterraneo, portando un generale miglioramento delle condizioni meteo. Tempo stabile e cieli soleggiati soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, mentre al Sud si avrà ancora qualche disturbo. Le temperature sono previste in lieve aumento anche nel corso dei prossimi giorni, specie nei valori massimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli per oggi

Giornata piuttosto stabile quella odierna su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con tempo comunque asciutto, maggiori aperture sui settori settentrionali al confine con il Lazio. Al pomeriggio non previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto ed anche maggiori spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la Campania, nuvolosità bassa presente sui settori al confine con la Basilicata. Temperature minime in calo e massime in aumento, comprese su Napoli tra 4°C e 10°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli domani – La giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, qualche nube in Irpinia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. Nuvolosità in formazione solo sul Cilento, dove non si escludono dei fenomeni isolati associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Campania con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti da nubi basse nelle zone interne. Le temperature tenderanno ad aumentare e su Napoli saranno comprese tra 6°C e 13°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.