METEO NAPOLI – splende il SOLE, ma la PROSSIMA SETTIMANA si volta pagina

TEMPO STABILE SU NAPOLI CON TEMPERATURE PRIMAVERILI

Domenica 16 Febbraio all’insegna del bel tempo e della stabilità sulla città di Napoli, protetta da un vasto campo anticiclonico in ulteriore rinforzo nelle ultime ore. Cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi anche nella seconda parte di giornata, quando la temperatura massima raggiungerà i +17°C. Inizio di settimana che vedrà il rinnovarsi di condizioni meteo ancora stabili, salvo dense foschie o addensamenti di tipo basso al primo primo mattino.

CIELI AZZURRI ANCHE SUL RESTO DELLA PENISOLA, SALVO QUALCHE INSIDIA

La giornata odierna si presenta mediamente stabile anche sul resto della Penisola con temperature decisamente primaverili; da segnalare solo qualche addensamento di tipo basso sulla Liguria, ma attualmente senza dar luogo a fenomeni significativi. Seconda parte di giornata che vedrà il rinnovarsi di condizioni meteo mediamente stabili, salvo un ispessimento della nuvolosità sulla Liguria, responsabile di deboli piogge o pioviggini in arrivo entro la fine del giorno. Domani piogge in Liguria, alta Toscana in estensione alla Lombardia, Friuli e Piemonte Sudorientale durante il pomeriggio. Temperature sopra le medie su tutta la Penisola.

TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ TEMPERATURE IN CALO E PIOGGIA

Dopo un inizio di settimana dal tepore primaverile, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare anche sulla città di Napoli; un fronte freddo dal Nord Atlantico, difatti, transiterà nella giornata di Mercoledì sull’Italia, raggiungendo anche le Regioni meridionali e la città di Napoli. Deboli piogge potranno interessare la città nel corso del mattino, con fenomeni che insisteranno anche nel corso delle ore pomeridiane e della serata. Perturbazione, come anticipato piuttosto rapida, tenderà a scivolare verso Levante nel corso della notte con conseguente generale miglioramento; Giovedì atteso tempo stabile, ma con temperature in calo per il sopraggiungere di fresche correnti settentrionali; su Napoli attesa una massima di circa +12°C.