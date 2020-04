METEO NAPOLI – STABILITA’ agli sgoccioli, arrivano le PIOGGE, ecco le previsioni

Qualche pioggia in un contesto prevalentemente stabile

Dopo una prima parte di giornata come quella odierna all’insegna della stabilità, seppur in un contesto piuttosto disturbato dal transito di nuvolosità irregolare che ha interessato soprattutto il versante italiano occidentale è proprio in queste aree che, in questa seconda metà di giornata, qualche pioggia si sta abbattendo. I fenomeni sono tuttavia deboli o al più moderati tali da portare accumuli altrettanto scarsi e colpiscono Sardegna interna e Lazio centro-meridionale in maniera però non diffusa e in un contesto climatico che rimane comunque piuttosto mite. Sul resto delle aree non menzionate e in particolare nel sud, le condizioni meteo sono nettamente migliori e decisamente più calde. A Napoli resiste precariamente la stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

La saccatura di origine atlantiche che insiste da diversi giorni sui quadranti occidentali del Mediterraneo, da qualche giorno porta i suoi effetti anche sull’Italia, nonostante prevalgano ancora oggi, quelli dell’Anticiclone africano tutt’ora in rimonta. Le condizioni meteo infatti appaiono stabili a Napoli come in gran parte della nostra Penisola, ma in un contesto nettamente più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi. Tutto ciò si inserisce in un contesto termico decisamente molto mite sul capoluogo campano, con le minime che sfiorano i +15°C a cui sono seguite massime più conformi alla media del periodo e che sono prossime ai +20°C.

Qualche pioviggine in arrivo per domani

L’avanzamento del flusso umido in arrivo dai quadranti occidentali innescherà qualche pioviggine sulla città di Napoli già a partire dalla giornata di domani domenica 19 aprile. In particolare le pioviggini potrebbero manifestarsi in città nel corso della mattinata e nel corso della serata, con accumuli tuttavia decisamente scarsi. I momenti della giornata dunque si alterneranno tra condizioni meteo più uggiose ad altre più asciutte. Per quanto riguarda invece il discorso delle temperature, esse sono previste stabilizzarsi intorno ai valori registrati quest’oggi, sia nei valori minimi che in quelli massimi, con fisiologiche oscillazioni.