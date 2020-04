METEO NAPOLI – STABILITA’ ai minimi termini, arriva il MALTEMPO, ecco quando

Maltempo quest’oggi, ora in miglioramento

Dei due giorni che componevano questo weekend era chiaro che quello di oggi domenica 26 aprile fosse quello più instabile tra i due: dopo infatti il maltempo estremamente localizzato di ieri, quest’oggi esso si è mostrato più diffuso con lo sviluppo di temporali termoconvettivi nelle zone interne della Sardegna, mentre le piogge si abbattevano anche sul versante tirrenico siciliano. Instabilità che contestualmente colpiva i settori nordoccidentali localmente anche in maniera intensa. Gli accumuli che ne sono scaturiti tuttavia si aggirano su valori deboli o puntualmente moderati, con il tempo che ora sta lentamente migliorando. A Napoli persiste la stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante la prima parte della giornata odierna fosse disturbata dal transito di nuvolosità irregolare sulla città di Napoli, le condizioni meteo sono rimaste pressoché stabili, anzi. Esse hanno avuto un ulteriore miglioramento nel corso di questo pomeriggio grazie ad ampie schiarite che hanno favorito generali rasserenamenti sul capoluogo campano. Non si percepiscono dunque su Napoli le correnti umide in scorrimento sul Mediterraneo meridionale. Tutto ciò inoltre sarebbe inserito in un contesto termico tipicamente primaverile, con temperature minime attestatesi intorno ai +14°C e massime che sfiorano i +20°C.

Aumento della nuvolosità per domani

Per quanto riguarda invece l’evoluzione meteo prevista per domani lunedì 27 aprile sulla città di Napoli, la settimana inizierà all’insegna della stabilità, ma a quel punto le correnti più umide si faranno maggiormente evidenti sul capoluogo campano attraverso l’aumento della copertura nuvolosa. Fin dalle prime ore della giornata di domani infatti è atteso transitare su Napoli un fronte nuvoloso e queste fasi sono previste alternarsi a poche più soleggiate. Non si attendono significative variazioni anche sul fronte termico: le temperature infatti stazioneranno pressapoco intorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.