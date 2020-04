METEO NAPOLI – STABILITA’ con le ore contate, arriva il MALTEMPO, ecco le previsioni

Assenza di fenomeni rilevanti in Italia anche oggi

Nonostante il progressivo avvicinamento da parte di una saccatura di maltempo in avanzamento verso est dal Mediterraneo occidentale che ha come risultato un primo aumento della copertura nuvolosa su molte aree della nostra Penisola, non solo le condizioni meteo appaiono generalmente stabili, ma anche il clima risulta piuttosto mite per il periodo. Le temperature infatti sono continuate ad aumentare quest’oggi in maniera lenta, ma progressiva, raggiungendo i +24/+25°C localmente sulle regioni settentrionali fino ad arrivare ai +26°C registrati nella Sardegna. Molto mite rispetto al periodo anche sulle pianure interne delle regioni centrali e zone interne della Calabria. A Napoli le condizioni atmosferiche appaiono visibilmente stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante la lenta transizione della saccatura di cui abbiamo fatto menzione in precedenza verso la nostra Penisola, sulla città di Napoli non si è risentito del flusso umido del quale si fa carico tale saccatura, con i cieli che fin dalle prime ore di questa mattina sono risultati pressoché sereni. Qualche disturbo sarà invece possibile riscontrarlo nel corso della serata corrente, con un lieve aumento della copertura nuvolosa in un contesto di cieli comunque poco o parzialmente nuvolosi. Temperature che rimangono piuttosto miti anche sul capoluogo campano, in particolare nei valori minimi, che registrano circa +12°C a cui sono seguite massime prossime ai +19°C.

Domani qualche disturbo nuvoloso, ampi sprazzi di sereno solo nel pomeriggio

A Napoli si faranno sentire invece maggiormente nella giornata di domani sabato 18 aprile le correnti umide portate dalla saccatura di origine atlantica menzionata nei precedenti paragrafi: infatti il fronte nuvoloso che interesserà da questa sera il capoluogo campano si protrarrà almeno fino alla mattinata di domani, tuttavia con assenza di fenomeni e tempo dunque che rimane stabile e asciutto. Qualche schiarita sarà possibile nel pomeriggio con cieli pressoché sereni, ma sarà solo temporanea dal momento che la nuvolosità interesserà nuovamente i cieli partenopei a partire dalla stessa serata. Le temperature subiranno un lieve aumento nei valori minimi, mentre quelli massimi stazioneranno pressapoco su quelli odierni con fisiologiche oscillazioni.