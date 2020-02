METEO NAPOLI – STOP all’ANTICICLONE, arriva il MALTEMPO in città, ecco quando

Tempo generalmente stabile sulla nostra Penisola

E’ da ormai svariati giorni che la stabilità regna sovrana nella nostra Penisola grazie agli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana che riveste non solo l’Italia, ma tutto il Mediterraneo centro-occidentale così come spesso è accaduto nel corso di questo inverno fino ad ora. Condizioni meteo dunque generalmente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, anche se alle porte dello stivale bussa un nuovo rapido peggioramento, che coinvolgerà alcune zone nella giornata di domani mercoledì 19 febbraio, Napoli compresa come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata di oggi nonostante sia stata disturbata dal transito di nuvolosità irregolare che si è alternata a fasi soleggiate sulla città di Napoli, le condizioni meteo sono tuttavia rimaste stabile e il tempo asciutto sul capoluogo campano. La stessa situazione meteorologica la ritroviamo questa sera con cieli che dunque rimarranno poco o parzialmente nuvolosi. Tutto ciò si inserisce in un contesto climatico assolutamente sopra la media del periodo sulla città partenopea (e non solo) con gli estremi termici giornalieri che misurano circa +11°C di minima a cui sono seguite massime intorno ai +15°C.

Domani arriva il maltempo

Nella giornata di domani mercoledì 19 febbraio il fronte freddo di una perturbazione attraverserà tutta l’Italia portando il maltempo in alcune aree del Paese centro-meridionali, Napoli compresa. I fenomeni interesseranno la città partenopea nel corso del pomeriggio dopo una notte e una mattinata comunque piuttosto nuvolosi. Gli accumuli saranno scarsi grazie alla rapidità della perturbazione stessa. Dal punto di vista termico le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto ai valori odierni.