METEO NAPOLI – SUPER caldo in arrivo nel WEEKEND, con picchi OVER 35 GRADI in CAMPANIA

Salve e ben ritrovati cari lettori della Campania e di Napoli del Centro Meteo Italiano. L’alta pressione presente sul nostro territorio continua ad imperversare in Italia, lasciando tuttavia qualche spazio per velature e infiltrazioni umide al nord Italia. Sulla Campania e su Napoli i cieli risultano pienamente sereni anche se nel pomeriggio non si esclude la formazione di temporali nel corso delle ore pomeridiane, con fenomeni tuttavia di scarsa entità. Di seguito vediamo le previsioni meteo per il weekend, dando uno sguardo anche alla tendenza per la terza decade del mese di giugno.

Meteo Napoli weekend – sabato

Meteo Napoli – Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutta la Campania e su Napoli. Tempo stabile anche al pomeriggio con qualche nube convettiva sul Beneventano e sull’Irpinia ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ampi spazi di sereno. Su Napoli le temperature stazioneranno tra i 22°C e i 31°C, senza subire variazioni. I venti risulteranno deboli seguendo il regime di brezza. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli weekend – domenica

Meteo Napoli – Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo asciutto e stabile, ad eccezione delle ore notturne: al mattino i cieli splenderanno sul territorio Campano. Nel corso del pomeriggio avremo qualche velatura in transito dai settori occidentali, che potrà coprire i cieli della provincia di Napoli e Caserta. In serata le nubi alte andranno a posizionarsi su gran parte della Campania, ma senza fenomeni. Nuvolosità via via più compatta, con qualche pioggia sulle coste della provincia di Napoli. Le temperature risulteranno in forte rialzo sulle zone interne, raggiungendo anche punte di 34-35°C nell’hinterland; su Napoli potranno toccare i 33°C di massima, mentre le minime raggiungeranno i 23°C. Vediamo a seguire la tendenza per la settimana avvenire.

