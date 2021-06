METEO – Peggiora al Nord la PROSSIMA SETTIMANA, ancora BEL TEMPO e CALDO in aumento al Sud. Ecco la TENDENZA

Situazione sinottica sul vecchio continente

Buongiorno e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. La configurazione sinottica sul continente europeo con evidenza sull’Italia mostra un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale che porta stabilità sulla Penisola Italiana, mentre più ad est una goccia fredda presente tra Balcani e Mar Nero spinge aria fresca in quota sul nostro Paese. Ad ovest troviamo invece una saccatura atlantica in estensione verso sud.

Tempo stabile con temporali pomeridiani tra oggi e domani

Le condizioni meteo sull’Italia risultano abbastanza stabili grazie alla presenza del promontorio di alta pressione ma le infiltrazioni di aria fresca in quota porteranno ad una accentuata instabilità pomeridiana per attività termo-convettiva. Sia nella giornata odierna che in quella di domani avremo al mattino tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Nelle ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi, con piogge e temporali attesi su Alpi e Appennino. Nelle serate le condizioni meteo tenderanno ad essere nuovamente stabili ovunque. Leggera instabilità tra il tardo pomeriggio e la serata odierna al Nord-Ovest per il vicino transito di un minimo in risalita dal Marocco. Le temperature assumeranno valori estivi ma senza eccedere, con massime che non supereranno i 32-33°C. Ma nel weekend si potrebbe avere la prima ondata di caldo. Andiamo a vederlo di seguito.

Meteo weekend

Durante il fine settimana sull’Italia e sul Mediterraneo è in arrivo un promontorio anticiclonico di matrice africana, che porterà maggiore stabilità e temperature in aumento. Questa grazie anche all’approfondimento della saccatura atlantica sulla Penisola Iberica e fino al Marocco, intensificando il flusso di correnti sud-occidentali verso l’Italia con richiamo di aria calda dal continente africano. La giornata di sabato risulterà stabile su tutto il territorio italiano con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito al Nord e sulla Toscana. Anche la domenica si presenta per lo più stabile ma dalla seconda parte della giornata è in arrivo un peggioramento al Nord-Ovest per l’avvicinamento della saccatura atlantica. Le temperature in questi giorni supereranno i 35°C su molte zone, con picchi di 40°C sulla Sardegna. Vediamo ora la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

