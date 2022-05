METEO NAPOLI – Tanto SOLE e senza CALDO eccesivo, ma con GIUGNO arriva il CALDO AFRICANO. Ecco le PREVISIONI

Rimonta l’alta pressione sul Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Nel corso del weekend il transito di una goccia fredda sul Mediterraneo ha portato condizioni meteo instabili e nella giornata di ieri l’arrivo di aria fresca da nord ha portato una diminuzione delle temperature ed anche ampie schiarite. In questo inizio settimana assisteremo ad una rimonta dell’alta pressione africana sul Mediterraneo che porterà tempo stabile su gran parte dell’Italia, mentre le regioni settentrionali saranno sotto l’influenza di correnti occidentali di natura atlantica. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Napoli e la Campania ed infine la tendenza meteo per il resto della settimana.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – L’alta pressione sta portando stabilità su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati su tutta la Campania. Anche nelle ore serali si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni e qualche velatura in transito. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Le temperature su Napoli saranno comprese tra i +20°C della notte ed i +27°C del primo pomeriggio.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli domani – Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Napoli e la Campania, con le correnti occidentali che porteranno un po’ di nuvolosità alta in transito. Al mattino avremo infatti tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi per il transito di velature. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati sul capoluogo partenopeo e sulla Campania o con al più qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori costieri. Di seguito la tendenza meteo per l’avvio di giugno. Temperature in lieve aumento, comprese su Napoli tra 21°C e 28°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per i primi giorni di giugno

Ponte della Festa della Repubblica che vedrà il promontorio africano rimontare con forza sul Mediterraneo e fino all’Europa centro-orientale, portando tempo stabile in Italia ed anche un importante aumento termico, con temperature sopra la media anche di 6-8 gradi. A Napoli e in Campania avremo cosi giornate di bel tempo con cieli soleggiati e temperature roventi. Su Napoli le massime arriveranno a raggiungere i 33°C-34°C specie nel weekend, mentre nelle pianure interne si arriverà su valori anche di 37°C-38°C. Per maggiori informazioni seguite i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli sostanzialmente stabile nei prossimi giorni per l’affermazione dell’alta pressione; da giovedì possibile arrivo del caldo africano. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!