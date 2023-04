Meteo Napoli – Tempo instabile in Campania con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Una circolazione depressionaria colma di aria fredda è attiva tra Mediterraneo centrale e Balcani, portando condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania ed in particolare per la città di Napoli.

Domenica instabile sulla Campania, rischio pioggia anche su Napoli

Meteo Napoli – Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibili piogge isolate nelle zone più interne e sul Cilento, più asciutto su Napoli e sui restanti settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi che dalle zone interne si spingeranno fino ai settori costieri. Fenomeni in esaurimento entra la serata con nubi sparse e schiarite. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stabili, comprese su Napoli tra i +10/+11°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino avremo tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, maggiore addensamenti nelle arre interne e sul Casertano, dove saranno possibili anche delle piogge isolate. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, specie nelle zone interne a ridosso dei rilievi. Fenomeni in esaurimento nel corso della serata. Settimana che proseguirà instabile, come vedremo di seguito. Temperature stabili, comprese su Napoli tra 10°C e 16°C.

Ancora rischio acquazzoni e temporali nei prossimi giorni

Lacuna barica che si manterrà attiva sul bacino del Mediterraneo anche nel corso dei prossimi giorni. Tempo incerto sulla Campania con rischio acquazzoni su Napoli fino alla giornata di mercoledì 19 aprile. A seguire l’instabilità dovrebbe relegarsi sui settori più interni, per una seconda parte di settimana più asciutta su Napoli, ma sempre con addensamenti alternati a schiarite.

