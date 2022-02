METEO NAPOLI – Tempo INSTABILE oggi per FRONTE FREDDO in transito, SOLE prevalente nei prossimi giorni.

Fronte freddo sfiora l’Italia nella giornata odierna

Salve e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una profonda struttura depressionaria situata sulla Scandinavia, la quale pilota un fronte freddo che transiterà su Europa centro-orientale e Paesi Balcanici, sfiorando anche la Penisola Italiana. Al mattino avremo cosi delle deboli piogge isolate sulle regioni tirreniche portate dalle correnti sud-occidentali, mentre nella seconda parte della giornata con l’attivo del fronte freddo avremo instabilità al Sud e sulle regioni del medio versante adriatico, con un generale calo delle temperature portato dall’ingresso di aria fredda al seguito del fronte. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli oggi – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo leggermente instabili su Napoli e la Campania. Al mattino avremo molta nuvolosità in transito su tutta la regione che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi ma con pochi fenomeni associati, se non qualche debole pioggia isolata. Fronte freddo in arrivo nel pomeriggio che porterà un lieve peggioramento delle condizioni meteo, con piogge sparse specie nelle zone interne e quota neve in calo fin verso i 1000-1200 metri. Migliora in serata con fenomeni in esaurimento ed ampie schiarite in arrivo. Temperature in calo e su Napoli saranno comprese tra 10°C e 14°C. Venti al mattino deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, mentre nel corso del pomeriggio tenderanno a ruotare con provenienza dai quadranti settentrionali e in rinforzo fino ad intensità forte e raffiche di oltre 90 km/h. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli domani – Nella giornata di domani, con il fronte freddo che si allontana verso sud-est ed un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo, le condizioni meteo su Napoli e la Campania saranno stabili. Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo stabile e asciutto su Napoli e su tutta la regione con cieli pienamente soleggiati. Nel corso delle ore serali nono ci saranno variazioni, con tempo asciutto e cieli completamente sereni su tutti i settori. Temperature in calo a causa di aria fredda che continua a fare il suo ingresso e su Napoli saranno comprese tra 7°C e 12°C. Venti moderati dai quadranti settentrionali, più intensi in Irpinia e Cilento fino ad intensità forte. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana.

CONTINUA A LEGGERE