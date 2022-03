METEO NAPOLI – Tempo STABILE e clima gradevole fino a domani, peggiora in seguito con MALTEMPO e CALO TERMICO

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione estesa sul Mediterraneo porta tempo stabile sulla Penisola Italiana e continuerà a proteggerla almeno fino alla giornata di domani. Una circolazione depressionaria presente sul Nord Africa spinge aria mite verso il Mediterraneo portando quindi anche un aumento termico su tutte le regioni. Italia quindi con tempo stabile e clima primaverile, anche se al Nord e sulla Sardegna avremo della nuvolosità in transito. Nella giornata di domani la nuvolosità raggiungerà poi anche la Campania. Vediamo allora di seguito le previsioni meteo in maggiore dettaglio per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili e temperature primaverili su Napoli a la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori o con al più qualche velatura in transito. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli parzialmente nuvolosi per il transito di nuvolosità alta. Temperature stabili o in lieve aumento e su Napoli saranno comprese tra 10°C e 16°. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Napoli e la Campania ma con nuvolosità in graduale aumento. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli parzialmente nuvolosi ancora per il transito di nuvolosità alta. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un aumento della nuvolosità fino ad avere cieli irregolarmente nuvolosi specie sui settori settentrionali della Campania. Il tempo continuerà comunque a mantenersi asciutto. In serata cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma ancora senza fenomeni associati. Le temperature subiranno un ulteriore aumento e su Napoli saranno comprese tra i gli 11°C dei valori minimi fino ai 17°C-18°C dei valori massimi. Vediamo di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana.