METEO NAPOLI – Tempo stabile, CALDO e SOLEGGIATO, ma tende a RINFRESCARE nei prossimi giorni. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Salve a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una goccia fredda proveniente dalla Francia e diretta verso l’Europa centrale influenzerà le condizioni meteo dell’Italia settentrionale, mentre il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo garantirà tempo stabile al Centro-Sud. Piogge intense con acquazzoni e temporali colpiranno il Nord-Est mentre della nuvolosità transiterà sulle regioni meridionali e soprattutto sulla Sicilia ma con tempo asciutto. Le temperature su queste regioni continueranno a salire ed andranno a sfiorare i 45°C sulla Sicilia orientale. Più soleggiato sulle regioni centrali. Vediamo ora con maggiore dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Meteo Napoli, oggi tempo stabile con nubi in transito al mattino

Meteo Napoli – Al mattino tempo stabile su Napoli e la Campania ma con molte nubi in transito da sud-ovest e senza fenomeni associati. Nelle ore pomeridiane il flusso umido scorre più a sud e sulla Campania avremo ampie schiarite in arrivo con prevalenza di cieli sereni. In serata le condizioni meteo si manterranno stabili con cieli completamente sereni. Le temperature sulla città di Napoli raggiungeranno valori prossimi ai 30°C mentre nelle pianure e vallate interne della regione potranno raggiungere valori di 33-34°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli, domani tempo stabile con cieli soleggiati

Meteo Napoli – Anche la giornata di domani sulla Napoli e sulla Campania avremo condizioni meteo stabili e asciutte. Al mattino avremo cieli completamente sereni su tutta la regione. Nelle ore pomeridiane e in serata avremo nubi alte in transito che porteranno i cieli ad essere parzialmente nuvolosi con tempo asciutto. Le temperature risulteranno in diminuzione e su Napoli i valori massimi si aggireranno sui 26-27°C e nelle zone interne intorno ai 30°C. Caldo quindi in attenuazione con temperature che saranno calde ma più gradevoli, senza alcun eccesso. Vediamo ora cosa ci potrebbe aspettare nel resto della settimana.

