METEO NAPOLI – tempo stabile, poi arriva il FREDDO ed a seguire il MALTEMPO

Meteo Napoli stabile oggi, ma con cieli grigi

Meteo su Napoli stabile in questo inizio di giornata, seppur con cieli lievemente grigi per il transito di innocue velature, pilotata da una blanda bassa pressione in azione sul mar Ionio. Temperature minime che in città non sono scese al di sotto dei +12°C, mentre attualmente la colonnina di mercurio si è portata attorno ai +18°C valore decisamente gradevole. Seconda parte di giornata che vedrà condizioni meteo sostanzialmente invariate su Napoli, con sole offuscato da velature a tratti spesse ma con tempo mediamente asciutto.

Settimana inizialmente stabile ed invernale, poi arriva il maltempo

L’inizio della settimana farà registrare condizioni meteo prettamente invernali su Napoli, seppur con tempo stabile. Correnti fredde settentrionali, raggiungeranno il Capoluogo campano nella giornata di Lunedì, quando si registrerà un deciso calo delle temperature. Meteo stabile, salvo occasionali addensamenti, fino alla giornata di Mercoledì; a seguire, la possibile risalita di una profonda ciclogenesi sul mar Ionio, condizioni di maltempo raggiungeranno la Campania e la città di Napoli, con piogge e temporali da Giovedì 26 Marzo.

SETTIMANA DINAMICA QUELLA IN ARRIVO SULL’ITALIA, PRIMA IL FREDDO POI IL MALTEMPO! SEGUI LE CONDIZIONI METEO SU NAPOLI.

Calo delle temperature su Napoli da domani, poi nuovo aumento

Meteo Napoli invernale nei prossimi giorni, con temperature destinate a scendere per il sopraggiungere di masse d’aria più fredde da Nord. Valori massimi domani attesi attorno ai +12°C ed in ulteriore calo tra Martedì e Mercoledì quando non supereranno i +10/+11°C; minime notturne attorno ai +5/+6°C. Da Giovedì, graduale nuovo aumento delle temperature, specie nei valori minimi riportandosi attorno ai +9/+10°C