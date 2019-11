METEO NAPOLI – Torna il MALTEMPO in città dopo una breve pausa con forti TEMPORALI, i dettagli delle prossime ore

Maltempo sulle regioni centrali tirreniche e anche a Napoli

A differenza di quanto rinvenuto nella giornata di ieri, con l’avvicinarsi del minimo depressionario verso il settore tirrenico, il maltempo si è esteso anche alle regioni centrali del settore stesso, attraverso piogge e acquazzoni per la verità scarsamente accompagnati da attività elettrica. I fenomeni si sono comunque rivelati perlopiù di debole o moderata intensità, con cumulati al suolo generalmente inferiori ai 50 millimetri. Anche a Napoli, come vedremo, si sono presentati nuovamente in città acquazzoni anche intensi.

Forte maltempo al nord-ovest

Già dalla giornata di ieri sabato 23 novembre si verifica un’ondata di intenso maltempo sulle regioni nordoccidentali italiane, causato dall’affondo di una saccatura di origine atlantica che si è gettata sul Mediterraneo occidentale innescando la formazione di un minimo depressionario sul Golfo del Leone, ora in lenta transizione verso il medio-basso Tirreno. Purtroppo, anche nella prima parte di oggi il maltempo ha continuato a colpire duramente alcune aree nordoccidentali.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata di Napoli si è aperta oggi all’insegna della nuova instabilità, dopo la pausa dal maltempo che l’aveva interessata ieri e che aveva spezzato una striscia continua di 22 giorni consecutivi. Le piogge e gli acquazzoni registrati risultano generalmente di moderata e spesso anche forte intensità, con gli accumuli di pioggia al suolo che misurano al momento circa 42 millimetri. Si tratta però di un accumulo provvisorio, in quanto nelle prossime ore è previsto ancora del maltempo sul capoluogo campano.