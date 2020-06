METEO NAPOLI – Tutto pronto per le prime vacanze al mare con sole e caldo in aumento, ecco le previsioni

Previsioni meteo Italia

Sole e clima man mano più caldo in Italia con valori di temperatura tipicamente estivi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche sulla città di Napoli sono in arrivo le prime vacanze al mare mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi tutti i giorni. Temporali in formazione in queste ore del pomeriggio solo sulle Alpi, Prealpi e alte pianure settentrionali, oltre che in Appennino. Il mese di Giugno passerà in archivio con il clima subito estivo in gran parte d’Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Estate 2020: si avvicinano le tanto attese vacanze

l’Estate 2020 è ufficialmente iniziata il 1 Giugno e su buona parte dell’Italia si vedono gli effetti come in Campania e sulla città di Napoli dove troviamo intere giornate governate dal bel tempo e temperature estive. Bel tempo in gran parte dell’Italia eccetto sulle regioni più settentrionali dove sono in arrivo proprio in queste ore delle piogge e dei temporali. Temperature oltre ai 32°c in Campania sui settori più lontani dal mare, più fresco lungo le coste grazie al regime di brezza. Anche nei prossimi giorni avremo bel tempo e clima estivo, novità quando meno te l’aspetti nel mese di Luglio?

Meteo Luglio, modelli meteo ancora incerti

Sole e clima ideale per ogni attività all’aperto e per le prime vacanze al mare. Bel tempo con sole tutti i giorni in Campania e sulla città di Napoli. Per di più non esclusa una moderata ondata di caldo tra fine giugno e inizio luglio sulle regioni centro-meridionali e picchi di temperatura fino a 35°c. Tuttavia il mese di Luglio potrebbe riservare ancora delle sorprese con piogge o temporali in arrivo. Stando infatti alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, durante la seconda settimana di Luglio non si esclude l’affondo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo.