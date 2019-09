METEO NAPOLI – Ultimi giorni di sole e clima mite, prima dell’arrivo del MALTEMPO, ecco quando

Atlantico di nuovo all’attacco dell’Italia

Dopo una lunga fase di stabilità apportata dall’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre che non solo ha interessato il clima italiano, ma anche quello della maggior parte di Europa, l’onda atlantica torna nuovamente all’attacco dell’Italia, grazie ad una vasta saccatura momentaneamente presente nei Paesi europei centro-settentrionali che nelle prossime ore si abbasserà leggermente di latitudine interessando il nostro Paese con temporali e calo termico. Anche se la città di Napoli non verrà da subito coinvolta da questa ondata di maltempo, lo sarà però nei prossimi giorni, come vedremo.

Oggi i primi rovesci sul Friuli

I primi rovesci apportati dalla saccatura di cui abbiamo discusso nel corso del precedente paragrafo, sono attesi nel corso della serata odierna sul Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno generalmente deboli o moderati e solo localmente potranno essere di forte intensità. Gli accumuli al suolo risulteranno generalmente deboli e puntualmente moderati. Le temperature caleranno con l’ingresso del fronte perturbato.

Previsioni meteo Napoli

Per quanto riguarda la città di Napoli e in riferimento alle previsioni meteo valide per la settimana lavorativa corrente, sono previste le ultime ore di relativa stabilità sul capoluogo campano, prima dell’arrivo del maltempo atteso per la giornata di giovedì 19 settembre, grazie alla discesa da nord/nord-ovest di un fronte freddo. Per questa giornata difatti le piogge e i temporali sono previsti interessare la città partenopea con un calo termico significativo al passaggio delle precipitazioni. Le temperature massime nel corso della settimana presenteranno punte fino a +28°C attesi nella giornata di venerdì 20 settembre, quando il tempo su Napoli è previsto migliorare, nonostante qualche annuvolamento persistente.