METEO NAPOLI – Ultimi giorni di stabilità, poi CAMBIO REGISTRO con l’arrivo delle PIOGGE e TEMPORALI, ecco quando

Flusso umido nel Mediterraneo occidentale, qualche annuvolamento di troppo in Italia

Per quanto riguarda la giornata odierna si osserverà sul nostro Paese un forte aumento della nuvolosità in arrivo dai quadranti occidentali, a causa di un flusso umido che in mattinata si è attivato proprio sulle zone ovest del Mediterraneo. Questo però apporterà solo della nuvolosità, seppur a tratti anche consistente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, mentre su quelle meridionali si potranno apprezzare ancora degli sprazzi di cielo sereno, con il tempo che rimarrà asciutto pressoché ovunque. Temperature in leggero aumento per quanto riguarda le regioni del meridione, nulla da segnalare altrove. A Napoli, come vedremo, proseguono le stesse condizioni di stabilità che la attanagliano da diversi giorni ormai.

Domani prime piogge sulla Liguria

A partire invece dalla giornata di domani lunedì 14 ottobre potrebbe lievemente peggiorare su alcuni settori tirrenici, come quelli della Liguria in primis su tutti. Soprattutto a partire dalla serata sono possibili i primi rovesci che interesseranno il territorio ligure. Questi risulteranno prevalentemente di debole intensità, con accumuli al suolo decisamente esigui (o del tutto assenti). Rimane piuttosto asciutto altrove, malgrado la nuvolosità dovrebbe comunque essere protagonista, con temperature più o meno stabili sui valori odierni al centro-nord e in leggero e ulteriore aumento al sud.

Previsioni meteo per Napoli oggi

Per quanto riguarda la città di Napoli e in riferimento particolare alle previsioni meteo valide per la giornata di oggi, come detto anche sul finale del primo paragrafo proseguono le stesse condizioni di stabilità che ormai caratterizzano il capoluogo campano da diversi giorni a questa parte. Anche dal punto di vista termico non si attendono nella giornata odierna variazioni di temperatura significative né per quanto concerne le massime, né le minime.